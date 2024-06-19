Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов гендиректора АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александра Зырянова на избранную ему меру пресечения. Защитники просили отпустить их доверителя под домашний арест, но суд им отказал.

Адвокаты Александра Зырянова подавали жалобы на постановление Заельцовского райсуда Новосибирска от 4 июня 2024 года об избрании их клиенту меры пресечения в виде заключения под стражу. Сторона защиты ходатайствовала о смягчении меры пресечения и переводе Зырянова под домашний арест, однако областной суд, рассмотрев жалобы, отказал в их удовлетворении и оставил решение предыдущей инстанции в силе.

Напомним, что Следственным Управлением СК России по региону было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ, фигурантами которого стали Александр Зырянов, председатель совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк» Александр Гоманов, а также руководители ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех».

По версии следствия, с января по март 2024 года Зырянов и Гоманов вступили в предварительный сговор на получение от Муслимовых взятки в размере более 9 500 000 рублей в обмен на заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 60 млн рублей.

Следователи считают, что ООО «Стройтех» дало взятку путем производства оплаты счетов в пользу должностного лица — директора АО «Корпорация развития Новосибирской области», в размере более 9 500 000 рублей средствам массовой информации за размещение публикаций в них информации о положительном образе указанного должностного лица и проведение с этой целью публичного мероприятия — кинофестиваля «Семейные традиции» в городе Новосибирске.

О том, кто привел в СИЗО главу Корпорации развития Новосибирской области и о чем говорит арест Зырянова, — в материале по ссылке. Также «Континент Сибирь» сформировал в июне рейтинг регионов СФО по арестам и задержаниям высокопоставленных лиц.

Ранее мы сообщали, что суд отстранил от должности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова.