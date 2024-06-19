Глава министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, задержанный в марте этого года по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями, отстранен судом от занимаемой должности. Ходатайство об этом направляла прокуратура.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, Новосибирский областной суд удовлетворил представление надзорного ведомства, требовавшего отстранить Архипова от занимаемой должности. Ранее в мае Центральный райсуд Новосибирска отклонил аналогичное ходатайство следствия, но прокуратура обжаловала данное решение в вышестоящей инстанции, которая согласилась с доводами прокуроров, отменила решение районного суда и в качестве меры процессуального принуждения отстранила главу министерства от должности до 20 августа 2024 года.

Напомним, что министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов был задержан 20 марта текущего года. Причиной уголовного преследования стало соглашение, ранее подписанное с «Экологией Новосибирск». При этом арестованный Архипов оставался в должности министра. 26 марта общественный совет при минЖКХ Новосибирской области попросил изменить ему меру пресечения на более мягкую.

Днем позже стало известно, что один из заместителей чиновника назначен и. о. министра. 15 апреля Центральный райсуд Новосибирска наложил арест на имущество Дениса Архипова общей стоимостью порядка 14 млн рублей. А в мае прокуратура сообщила о новом деле в отношении главы министерства о превышении должностных полномочий. Недавно стало известно, что проверка не выявила ущерба бюджету от действий Архипова, ставших причиной возбуждения второго дела.

Ранее мы сообщали, что акционер одной из ведущих инновационных компаний Новосибирской области задержана по подозрению в мошенничестве.