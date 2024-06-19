Новосибирская область стала третьей в СФО по инвестициям в основной капитал

Согласно данным государственной статистики, Новосибирская область в первом квартале 2024 года значительно нарастила объём инвестиций в основной капитал и стала третьей в Сибирском федеральном округе (СФО) по этому показателю, поднявшись на одну позицию в сравнении с итогами 2023 года.

Напомним, что по итогам прошлого года регион стал четвертым в СФО по объёму инвестиций (381 млрд рублей), значительно уступив Красноярскому краю (926 млрд) и Иркутской области (910 млрд), и немногим — Кузбассу (415 млрд).

По информации Новосибирскстата, в первом квартале 2024 года компаниями Новосибирской области использовано 82,5 млрд рублей инвестиций в основной капитал или 153,1% к уровню первых трех месяцев предыдущего года (в сопоставимых ценах).

Лидер СФО по этому показателю прежний: Красноярский край с 183,6 млрд рублей инвестиций в основной капитал по итогам января-марта 2024 года. На втором месте — Иркутская область (147,1 млрд), Кузбасс — четвёртый (73,1 млрд). Далее расположились: Алтайский край (33,6 млрд), Омская область (33,4 млрд), Томская область (31,6 млрд).

Всего по СФО в первом квартале 2024 года объём инвестиций в основной капитал составил 611,4 млрд рублей, индекс физического объема к январю-марту 2023 года — 109,3%.