Новосибирским депутатам позволили создавать фракции из троих человек

Горсовет Новосибирска в рамках 36-сессии рассмотрел вопрос о послаблениях при создании фракций. По результатам голосования, депутатам предоставлена возможность формировать объединения из трех человек, до настоящего времени требовалось как минимум пятеро.

Напомним, речь шла о поправке, которую зимой анонсировал Игорь Украинцев, представляющий в горсовете «тройку» от «Лиги эффективности». Лидером этой группы является депутат регионального Заксобрания, застройщик Илья Поляков. В прошлом созыве перед выборами ГС ужесточил правила и поднял подушевой барьер по численности членов депутатских объединений (не меньше пяти человек). В начале 2024 года Игорь Украинцев готовил изменения по снижению планки до трех персон. Но отозвал поправку после того, как четыре из пяти членов профильной комиссии горсовета по регламенту рекомендовали ее отклонить. Сейчас Игорь Украинцев находится в СИЗО из-за обострившегося корпоративного конфликта.

Как уже ранее отмечала в разговоре с «Континентом Сибирь» представитель «Лиги эффективности» Екатерина Шалимова, после того, как изменилась модель определения мэра Новосибирска, ответственность депутатов перед избирателями возросла. Официальное депутатское объединение, по её словам, дает представителям фракции дополнительные инструменты влияния при решении важных вопросов, в чем в ходе сегодняшней сессии не усмотрел логики вице-спикер горсовета Новосибирска и глава фракции КПРФ Антон Тыртышный. Коммунист заявил, что не видит связи между предложением создать депутатское объединение и усилением ответственности Совета за работу избранного мэра, добавив, что фракция КПРФ приняла консолидированное решение голосовать «против» данных изменений.

Свое непонимание также выразила Светлана Каверзина*, предметом которого стала несвоевременность изменения правил: «Не проще ли дождаться следующего созыва, который установит сколько человек должно быть во фракции? Непонятна своевременность этого вопроса, когда до окончания созыва осталось чуть больше года», — заключила депутат.

В свою очередь Александр Бурмистров обратил внимание на то, что только 35 депутатов из 46 присутствующих проголосовали в соответствии с «пакетным решением». Оставшийся десяток, по его предположению, относящийся к «Единой России», поставил под сомнение позицию и авторитет губернатора региона и руководителя партии, что со слов Бурмистрова является диверсией. Напомним, что чуть менее месяца назад в результате критики губернатора-единоросса Андрея Травникова член фракции КПРФ Александр Бурмистров, потерял пост главы комиссии по наказам избирателей.

По итогам дискуссии, во втором чтении изменения поддержали 37 из 46 присутствующих депутатов, семь проголосовали против, еще один воздержался. На сегодняшний день в составе Совета депутатов функционируют два объединения: 34 депутата фракции «Единая Россия», семь — КПРФ. Еще восемь остаются независимыми.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что горсовет Новосибирска назначил главу постоянной комиссии по наказам избирателей.