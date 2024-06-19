Утверждена дата довыборов в горсовет Новосибирска

Депутаты горсовета Новосибирска в рамках 36-й сессии, прошедшей сегодня, 19 июня, назначили дату довыборов на одномандатном округе № 45 на 8 сентября текущего года. Территория освободилась после того, как прежний депутат округа Наталья Пинус покинула Россию и сложила депутатские полномочия.

В рамках сессии глава департамента стратегического планирования мэрии Лариса Уткина отметила, что новоизбранный депутат вакантного округа также сможет передать наказы избирателей для реализации в 2025 году.

Кампания в горсовет на округе № 45 в Советском районе Новосибирска обещает быть конкурентной. На место в Совете претендует бывшая помощница Пинус, председатель Совета научной молодежи СО РАН Елизавета Лидер. Она пойдет на довыборы при поддержке депутата Госдумы Александра Аксененко («Справедливая Россия»). «Континент Сибирь» сообщал, что баллотироваться в ГС планируют известный в новосибирском Академгородке журналист, активист Ерлан Байжанов и бизнесмен, член региональной Общественной палаты Михаил Большов.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что основной претендент на выдвижение в ГС от «Единой России» по округу № 45 в Новосибирске — 52-летний предприниматель и секретарь отделения ЕР в Советском районе города Дмитрий Селезнев. Именно он и победил в праймериз по этой территории.

Также в сентябре состоятся довыборы на округе № 3 в региональном Заксобрании, который освободил бывший единоросс Владимир Лаптев, отбывающий срок за мошенничество.

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