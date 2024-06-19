Сегодня, 19 июня, в ходе 36-й сессии горсовета Новосибирска депутаты проголосовали за избрание коммуниста Виктора Стрельникова на пост председателя постоянной комиссии по наказам избирателей. По результатам голосования «за» кандидатуру Стрельникова проголосовали 32 из 46 присутствующих депутатов, «против» — один, «воздержались» — двое.

Кресло главы этой депутатской структуры освободилось после того, как ее предыдущий руководитель, член фракции КПРФ Александр Бурмистров резко раскритиковал губернатора-единоросса Андрея Травникова. После лишения Бурмистрова должности КПРФ рассчитывала сохранить председательскую позицию за собой, напоминая о «пакетном соглашении» между ЕР и коммунистами, заключенном в период, когда мэрию возглавлял Анатолий Локоть.

На заседании комиссии по наказам, прошедшем 14 июня, Стрельникова было рекомендовано поставить во главе комиссии, тогда «за» его кандидатуру голосовали четверо. Решающим стал голос Александра Мухарыцина из объединения единороссов, без него решение бы не прошло, так как трое оставшихся членов комиссии (и фракции ЕР) «воздержались». Представители из «крыла» депутата Госдумы от ЕР Дмитрия Савельева, наращивающего влияние в ГС, обозначили свою неготовность голосовать за Стрельникова, они были намерены поддержать только члена фракции КПРФ Антона Бурмистрова.

Виктор Стрельников родился в 1990 году, окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление», в 2023 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». Профессионально работал в сфере информационных технологий, в 2020 году избран депутатом Совета депутатов города Новосибирска по округу №47. Более 15 лет состоит в КПРФ, является членом бюро Советского районного отделения партии и областного комитета НОО КПРФ.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирские депутаты снова готовятся создавать фракции втроем.