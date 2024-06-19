В Новосибирском отделении Сбера новый руководитель

На должность управляющего Новосибирским отделением Сбера назначен Александр Солоп. Ранее он в течение 5 лет возглавлял Югорское отделение Уральского банка Сбера. Всего в структурах организации Александр Солоп проработал более 16 лет.

В банке уточнили, что при участии Александра Солопа Сбер одним из первых в Ханты-Мансийском округе стал развивать механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП). В рамках него в ХМАО в 2022–2023 гг. были введены в эксплуатацию пять школ, еще четыре школы строятся. Также в Сургуте был реализован проект «Карта школьника», в Сургуте и Нижневартовске запущена платежная система «СберТройка».

В ХМАО при непосредственном участии Александра Солопа Сбер подписал ряд соглашений о совместных проектах по Цифровой трансформации, разработана ESG-стратегия для региона, запущен процесс создания цифровых двойников медучреждений совместно с 2ГИС.

Напомним, что ранее с 2021 по 2024 год Новосибирское отделение Сбера возглавлял Николай Шилов. Как уточнили в Сибирском банке Сбера «Континенту Сибирь», ротация кадров связана с переездом Николая Шилова в Москву и его новым назначением на должность директора дивизиона «Премиальный сегмент» в центральном аппарате Сбера. До него главой отделения был Игорь Безматерных, который позже также переехал в Москву.