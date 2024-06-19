В Красноярске возбуждено три уголовных дела из-за коммерческого подкупа топ-менеджеров Красноярского алюминиевого завода (принадлежит РУСАЛу). Размер взятки оценивается в 15 млн рублей.

18 июня вторым управлением по расследованию особо важных дел главного Следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено три уголовных дела в отношении двоих руководителей московской химической производственной компании, двоих посредников и троих сотрудников руководящего состава Красноярского алюминиевого завода (входит в состав РУСАЛа).



По версии следствия, в период с 2017 года по июнь 2022 года руководители Красноярского алюминиевого завода получили взятку от москвичей за допуск их продукции на предприятие.

«Коммерческие подкупы предназначались за обеспечение прохождения испытаний и аттестации продукции химической производственной компании для последующих поставок на алюминиевый завод. За указанный период времени, действуя по договоренности с представителями химической производственной компании, подозреваемые получили от них в качестве коммерческого подкупа денежные средства в общей сумме более 15 миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее задержана акционер одной из ведущих инновационных промышленных компаний Новосибирской области.