«Сибантрацит» восстановит 190 га хвойного леса

Почти 600 000 саженцев хвойных деревьев высадят в 2024 году предприятия Группы «Сибантрацит» в Новосибирской и Кемеровской областях

В этом году «Разрез Восточный» и «Разрез Колыванский» засадят саженцами сосны обыкновенной 109 га леса в Маслянинском, Тогучинском и Куйбышевском районах Новосибирской области. Речь идет о землях, на которых ранее прошла масштабная вырубка деревьев, а также территориях, пострадавших от пожаров. На сегодняшний день уже высажено 13 тыс. деревьев.

В Кузбассе Группа «Сибантрацит» проводит аналогичные посадки. До конца года «Разрез Верхнетешский» высадит около 230 тыс. саженцев на территории площадью 75,5 га.

Посадки проводятся в рамках компенсационного лесовосстановления в соответствии с природоохранным законодательством. Предприятия Группы обеспечивают агроуход за высаженными молодыми соснами в течение следующих 5–6 лет. Согласно исследованиям, более 80% саженцев успешно приживаются. Всего с 2018 года Группа «Сибантрацит» в рамках компенсационного лесовосстановления высадила в Сибири около 5 млн деревьев.

По словам начальника отдела охраны окружающей среды «Разреза Восточного» Елены Музыченко, «Сибантрацит» не ограничивается компенсационным лесовосстановлением:

«Все предприятия Группы уделяют особое внимание заботе об окружающей среде. Реализуют собственные экологические программы на территориях присутствия и принимают участие в различных акциях, направленных на сохранение лесных насаждений».

На протяжении нескольких лет «Сибантрацит» — активный участник Всероссийских экологических акций «Сад памяти» и «Сохраним лес». В этом году сотрудники «Разреза Восточного» высадили 100 саженцев сосны на территории спортивной школы олимпийского резерва по биатлону в память о подвиге сибирских лыжников.

Ежегодно компания занимается озеленением рабочего поселка Линево. Предприятие оказывает финансовую помощь в приобретении крупномеров хвойных пород (высота деревьев 2–3 м), а его сотрудники принимают активное участие в посадке. К этим акциям с большим удовольствием подключаются местные жители и экоактивисты, так как забота об экологии — дело каждого.