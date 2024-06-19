Какие новые кофейни откроются в ближайшее время в знаковых локациях Новосибирска?

Во втором полугодии 2024 года в Новосибирске анонсировано к открытию сразу несколько новых интересных кофеен. Подробности – в материале «Континента Сибирь».

─ «Академия кофе» в микрорайоне «Европейский берег»

Как нам стало известно, новосибирская сеть «Академия кофе» запустит заведение на месте закрывшейся кофейни «Утренний кекс» в микрорайоне «Европейский берег».

Речь идет о локации, которую первоначально занимала основанная Сергеем Синягиным кофейня Capital of Siberia. Запущенная в 2016 году она являлась одним из первых заведений общепита новосибирского микрорайона «Европейский берег» компании Брусника. По итогам первого года своей работы кофейня была названа «Открытием 2016 года» по версии 2ГИС в Новосибирске. Заведение просуществовало до 2022 года и было продано сети «Утренний кекс» (до ребрендинга — «Кофий»). Эта компания основана бизнесменом Максимом Лысянским и давно хотела открыться в микрорайоне «Европейский берег». Кофейня была адаптирована под стандарты сети и сменила название. Вместе с тем, под новым брендом оно просуществовало полтора года, и в марте 2024 года «Утренний кекс» принял решение закрыть эту точку.

По информации источника «Континента Сибирь», помещение займет сеть «Академия кофе». Она была основана Татьяной Павловой и Константином Будановым, включает в себя, по данным 2ГИС, 8 кофеен в Новосибирской области и 5 кофеен в Красноярском крае.

─ Кофейня-кондитерская I Dolci в ЖК «Тихомиров»

В конце августа в ЖК «Тихомиров» группы компаний «Мета» ожидается техническое открытие нового ресторана. Его запускает основатель сети кофеен-кондитерских I Dolci Дарья Скуратова.

Напомним, что сеть I Dolci на сегодня включает в себя четыре кофейни-кондитерские — на Ипподромской, на Красном проспекте (в районе бывшей «Сибирской ярмарки»), на Немировича-Данченко и на Достоевского, а также «шоколадную мануфактуру» на Коммунистической. При этом кофейня-кондитерская на Достоевского была запущена в январе 2024 года, а заведение на Немировича-Данченко – в мае 2024 года.

По словам Дарьи Скуратовой, в конце августа ожидается запуск нового заведения, которое будет располагаться будет в ЖК «Тихомиров». В нем гости смогут попробовать кофе, десерты, позавтракать, а также пообедать или поужинать за счет наличия в меню пиццы и пасты. «Речь идет о формате I Dolci, но мы добавляем больше пиццы на закваске. В заведении будет также выпечка домашнего хлеба на закваске. Будем проводить винные вечера», ─ рассказывает Дарья Скуратова. По ее словам, заведение будет отличать абсолютно новый интерьер в деревенском стиле с наличием антресоли. Техническое открытие ожидается в конце августа, официальное – в начале сентября.

─ Три новые кофейни Skuratov Coffee

В январе основатель омской сети Skuratov Coffee Виктор Скуратов объявлял о планах запустить до лета девять новых кофеен в действующих городах присутствия. В Новосибирске в 2024 году, как удалось выяснить, будет запущено сразу 3 новых кофейни Skuratov Coffee.

Одна из них будет запущена на Коммунистической в БЦ MOST вместо винотеки InVino, вторая — в жилых резиденциях бизнес-класса «Чикаго» на станции метро Октябрьская. Их открытие ожидается в первой половине лета 2024 года.

Третья кофейня Skuratov Coffee откроется в Новосибирске в ЖК «Нобель» на Заельцовской. Ее запуск, по данным источников издания, ожидается ближе к осени 2024 года.

─ Новые кофейни красноярской сети Green House

Еще более амбициозные планы по развитию имеет в Новосибирске красноярская сеть Green House. Ранее ее совладелец Егор Тохтобин говорил о планах иметь в городе минимум 30 точек.

На сегодня у Green House шесть кофеен в Новосибирске. Одна из них была открыта в ТРЦ «Аура», другая ─ на месте Yellow Door около Первомайского сквера, третья ─ на улице Советской около Нарымского сквера. Еще одна из новых кофеен Green House открылась на улице Дуси Ковальчук напротив ЖК «Заельцовский». Также кофейня площадью 50 кв.м. была запущена в нестационарном объекте на Ипподромской около ТРЦ «Атриум» и в ТРЦ «Галерея».

По информации источников «Континента Сибирь», одна из новых кофеен откроется в ЖК «Инфинити» на Красном проспекте. О локациях последующих кофеен неизвестно.

Примечательно, что на текущий момент кофейни пока открывают франчайзи не из Новосибирска, а из Красноярска. Всего в сети Green House сейчас 88 кофеен, и в планах Егора Тохтобина довести этот показатель до 100.