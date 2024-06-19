Ливневую канализацию построят в одном из районов Новосибирска после вмешательства прокуратуры

Ольга Степанова
 
Ливневую канализацию построят в одном из районов Новосибирска после вмешательства прокуратуры
Фото из архива "Континента Сибирь"

Прокурор Советского района обратился в суд с исками об обязании департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также МП «Метро МиР» обеспечить строительство ливневой канализации на проблемных участках дорог Академгородка.

«Установлено, что на участках дорожной сети на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса, Бердском шоссе происходит значительное скопление талых и дождевых вод ввиду отсутствия ливневой канализации, что приводит к разрушению дорожного полотна, придомовых территорий, создает угрозу безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, фактическое исполнение решений находится на контроле ведомства.

Напомним, что в мае текущего года прокуратурой была организована проверка после мощного ливня с градом, сковавшего Новосибирск 10-балльными пробками. Больше всего от разгула стихии пострадало правобережье, где ливневки не справлялись с водой, и на месте дорог образовались «реки» с плавающими автомобилями.

Ранее мы писали о том, что ФАС завела дело на новосибирские власти и Центр организации дорожного движения.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  