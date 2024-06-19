Прокурор Советского района обратился в суд с исками об обязании департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, а также МП «Метро МиР» обеспечить строительство ливневой канализации на проблемных участках дорог Академгородка.

«Установлено, что на участках дорожной сети на улицах Кутателадзе, Варшавской, Энгельса, Бердском шоссе происходит значительное скопление талых и дождевых вод ввиду отсутствия ливневой канализации, что приводит к разрушению дорожного полотна, придомовых территорий, создает угрозу безопасности дорожного движения», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Новосибирской области.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора, фактическое исполнение решений находится на контроле ведомства.

Напомним, что в мае текущего года прокуратурой была организована проверка после мощного ливня с градом, сковавшего Новосибирск 10-балльными пробками. Больше всего от разгула стихии пострадало правобережье, где ливневки не справлялись с водой, и на месте дорог образовались «реки» с плавающими автомобилями.

Ранее мы писали о том, что ФАС завела дело на новосибирские власти и Центр организации дорожного движения.