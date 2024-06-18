В Новосибирске судебные приставы-исполнители Ленинского отдела совместно с сотрудниками следственного комитета, прокуратуры и полиции закрыли очередное нелегальное кафе вблизи Хилокского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

«В отдел судебных приставов поступил исполнительный лист в отношении лиц о запрете эксплуатации самовольно возведенного объекта капитального строительства на ул. Хилокская, 9/1, металлический нестационарный павильон с вывеской «Али-Баба»», — говорится в сообщении.

Приставы сообщили гостям заведения о том, что оно будет закрыто и опечатано. В течение нескольких минут люди, пообедав, покинули точку общепита. Сотрудники органа принудительного исполнения ознакомили арендатора с требованием судебного документа, а также предупредили об административной ответственности. Арендатор забрал продукты и вместе с сотрудниками силовых ведомств покинул павильон.

На прошлой неделе в районе Хилокского микрорайона также было запрещено к эксплуатации самовольно возведенное здание, в котором оказывались услуги общественного питания с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности.

Напомним, в этом году в Новосибирске всерьез занялись приведением в порядок Хилокского микрорайона, жители которого неоднократно жаловались на проблемы и беспорядок из-за незаконной торговли. В апреле этого года по решению прокуратуры в микрорайоне ликвидировали все ярмарки — даже те, которые изначально были согласованы с властями.