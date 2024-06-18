Задержана акционер одной из ведущих инновационных промышленных компаний Новосибирской области

18 июня 2024 года задержана Наталья Лебедева, миноритарный акционер компании «Ангиолайн», сообщают источники «Континента Сибирь». Лебедеву подозревают в присвоении чужого имущества, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

В настоящий момент подозреваемую этапируют в Новосибирск. Как рассказали источники «Континента Сибирь», следствие ведет МВД, уголовное дело возбуждено по статье 160, часть 4 УК РФ. По версии следствия, Наталья Лебедева похитила со счетов АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» денежные средства в особо крупном размере.

Согласно информации СПАРК, АО «Ангиолайн Чайна Дистрибьюшн» — прежнее название АО «Ангиолайн» (изменено 22 декабря 2022 года).



Напомним, что Наталья Лебедева, владеющая совместно с компанией Health Care Solutions (Люксембург) 25% акций «Ангиолайна», была одной из сторон корпоративного конфликта в компании.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Верховный суд РФ прекратил рассмотрение дела по иску Натальи Лебедевой и люксембургской компании о признании недействительными сделок, заключенных по переводу бизнеса с ООО «Ангиолайн» на ООО «Ангиолайн Ресерч» и АО «Р-Васкуляр».