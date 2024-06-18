Новосибирский Центр Мешалкина предложил школьникам работу на лето

В целях повышения занятости несовершеннолетних, ищущих работу, новосибирский Центр имени академика Мешалкина на период летних каникул пригласил к трудоустройству подростков от 16 до 18 лет. Информация об этом размещена в официальном VK-сообществе Центра.

Потенциальным юным сотрудникам предлагается выполнять следующие виды работ:

уборка служебных и производственных помещений,

мытье посуды,

благоустройство территории,

подсобные работы,

другие виды работ, доступные для детей по возрасту.

«Для трудоустройства необходимо посетить Центр, выбрать походящую вакансию и объем ставки, уточнить размер заработной платы, количество рабочих часов и график работы; подать документы: паспорт, ИНН, СНИЛС, трудовую книжку (при наличии), справку из школы о каникулярном периоде; пройти медицинский осмотр в Центре (выполняется за счет учреждения); подписать трудовой договор; приступить к работе», — уточняют в пресс-службе ФГБУ «НМИЦ имени Мешалкина».

Стоит отметить, что согласно данным опроса работодателей, проведенного платформой онлайн-рекрутинга hh.ru, только 41% из них готовы сотрудничать в летний период с подростками от 14 до 18 лет, 39% — не готовы этого делать, еще 20% не смогли дать ответ. Данное соотношение справедливо как для Новосибирской области, так и для России в целом.