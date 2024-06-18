Эксперты сервиса Туту.ру составили для путешественников подборку необычных видов мороженого, которые можно попробовать в разных регионах России: в десятку нестандартных разновидностей холодного лакомства вошли и три варианта из Сибири.

Во-первых, составители топа отметили кедровый пломбир из Новосибирской области —

в регионе его производят на натуральных сливках с добавлением кедровых орехов. Жители и гости области смогут купить его как в стаканчиках, так и в вафельном рожке или даже брикете. Помимо кедрового, в городе также можно найти мороженое с ягодами. А путешественникам, которым хочется приготовить сибирский деликатес самостоятельно, рекомендуют купить баночку варенья из шишек и обычный сливочный пломбир без добавок, сделав десерт своими руками.

Вторым нестандартным вариантом из Сибири стало мороженое со вкусом сливочного пива из «Гарри Поттера», которое можно найти в Кемеровской области. Этот напиток, согласно сюжету, подавали героям в пабе «Три метлы». В Кузбассе решили пофантазировать, каким бы мог быть вкус у любимого напитка Гарри, и сделали мороженое. Лакомство безалкогольное, так что несовершеннолетним попробовать его тоже можно без опасений.

Среди остальных примечательных вкусов мороженого, попавших в топ, есть шоколадно-сырный пломбир, который можно отведать в Томской области; десерт с чесноком и перцем из Санкт-Петербурга, а также мороженое с икрой ряпушки, ознакомиться с гастрономическими качествами которого можно в Республике Карелия.

Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область вошла в пятерку производителей мороженого в стране. По данным таможни, с января по май этого года около 900 тонн холодного десерта из Новосибирской области было отправлено на экспорт.