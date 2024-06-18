Горсовет Новосибирска готовится принять послабления при создании фракций. На ближайшей сессии депутаты рассмотрят возможность формировать объединения из трех человек — до сих пор нужно было минимум пятеро.

По информации «Континента Сибирь» завтра, 19 июня, сессия горсовета Новосибирска рассмотрит вопрос о послаблении правил оформления фракций. Речь идет о той самой поправке, зимой анонсированной Игорем Украинцевым. Он в ГС представляет «тройку» от «Лиги эффективности». Лидер этой группы — региональный парламентарий, застройщик Илья Поляков.

В прошлом созыве перед выборами горсовет ужесточил правила и поднял подушевой барьер по численности членов депутатских объединений (не меньше пяти человек). В начале 2024 года Игорь Украинцев готовил изменения по снижению планки до трех персон. Но отозвал поправку после того, как четыре из пяти членов профильной комиссии горсовета по регламенту рекомендовали ее отклонить (Предложение Украинцева тогда поддержала только заместитель главы регламентной комиссии Ирина Константинова — член фракции «Единая Россия» и помощник депутата Госдумы Дмитрия Савельева). В разговоре с изданием депутат пояснял, что вернет тему в повестку после того, как ее доработает.

Сейчас Игорь Украинцев находится в СИЗО из-за обострившегося корпоративного конфликта. Вопрос о послаблениях при формировании депутатских объединений попросит вынести на голосование сессии представитель «Лиги эффективности» Екатерина Шалимова. «Изменилась модель определения мэра Новосибирска, в связи с чем возрастает ответственность депутатов перед избирателями. Депутатское объединение дает его представителям дополнительные инструменты влияния при решении важных вопросов», — отметила в разговоре с «Континентом Сибирь» Екатерина Шалимова.

Собеседники редакции из фракции большинства, то есть «Единой России» говорят, что ЕР новеллу поддержит. В ближайшие часы позицию определит и партийное объединение КПРФ, представители которого раньше к инициативе Украинцева относились неоднозначно. В действующем созыве во фракции коммунистов состоит семь человек — что будет после выборов 2025 года, неясно.

Поправка выгодна потенциальным новичкам в горсовете нового созыва, например, если в депутатский корпус войдут представители «Новых людей».