Стало известно, на сколько процентов в Новосибирской области упал объем ввода жилья

Игорь Черных
 
Фото: Михаил Периков

Новосибирская область находится на десятом месте среди регионов России по объему ввода жилья в период январь-май 2024 года. Информация об этом предоставлена «Континенту Сибирь» порталом «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ).

Согласно данным Росстата, по итогам пяти месяцев 2024 года в Новосибирской области введено 1 млн 136,3 тыс. м² жилья, что на 19,6%, или на 277,5 тыс. м² меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Отмечается, что отставание от темпов ввода жилья по отношению к предыдущему году наблюдается в Новосибирской области второй месяц подряд.

Диаграмма: портал «Единый ресурс застройщиков»

Так, в мае 2024 года в Новосибирской области введено 117,9 тыс. м² жилья. Это на 14,0%, или на 19,2 тыс. м² меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Среди 85 регионов Российской Федерации Новосибирская область занимает 19‑е место по показателю ввода жилья за май 2024 года. По динамике абсолютного прироста ввода жилья по отношению к аналогичному месяцу прошлого года регион занял 74‑е место, а по динамике относительного прироста регион оказался на 65‑м месте.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, что Красноярский край возглавил рейтинг регионов РФ по падению цены за «квадрат» в новостройках.

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