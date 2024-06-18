Компания «Кузбассразрезуголь» стала обладателем сразу двух премий конкурса «Лучшие ESG проекты России» за реализацию экологических и социальных проектов.

Дипломом лауреата в категории «Хорошее здоровье и благополучие» отмечен проект «Здоровое питание», в рамках которого компания стала предоставлять горнякам дотации за питание в производственных столовых. В номинации «Сохранение экосистем суши» лучшим признан опытно-показательный экополигон «Кедровский», где отработан высокоэффективный способ рекультивации земель после угледобычи.

«Забота об окружающей среде, о здоровье и благополучии сотрудников — один из международных приоритетов в области устойчивого развития, которому следует и «Кузбассразрезуголь». Ежегодно наша компания расширяет социальные и экологические программы. Высокая экспертная оценка реализуемых проектов подтверждает, что выбран правильный вектор развития», — сказала директор по связям с общественностью и коммуникациям УК «Кузбассразрезуголь Мария Пименова.

Проект «Здоровое питание» стартовал в УК «Кузбассразрезуголь» в 2023 году. Компания предоставляет сотрудникам денежные дотации за каждую отработанную смену, на которые можно приобрести полноценный обед в производственной столовой. Сотрудники, работающие на удаленных участках, могут получить комплексный обед в вакуумной упаковке, который удобно взять с собой. Экополигон «Кедровский» создан компанией совместно с учеными Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН на площадке Кедровского угольного разреза. В течение четырех лет там велась отработка инновационного способа рекультивации нарушенных земель. Методика показала 100%-ную приживаемость деревьев и активное поглощение углеродного следа и в 2023 году была представлена всем заинтересованным сторонам в качестве методических рекомендаций.

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