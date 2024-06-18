Власти Новосибирской области спрогнозировали рост турпотока в регион

Интерес к путешествиям по Новосибирской области у туристов растет. В первом квартале 2024 года турпоток в регионе вырос на 16,5% по сравнению с прошлым годом. С января по март регион посетили почти 380 тысяч туристов, более 220 тысяч туристов останавливались в отелях и гостиницах. Такие данные приводит пресс-центр правительства региона.

«Мы фиксируем рост туристического потока на 16,5%, и важно отметить, что это данные по зимним месяцам, в то время как высокий туристический сезон приходится на лето. Соответственно, прогнозы на этот год у нас положительные», — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

По данным маркетинговых исследований, в среднем продолжительность поездки в Новосибирскую область составляет 2 дня, намечена тенденция на увеличение продолжительности пребывания до 6 суток. Наиболее длительные поездки совершают медицинские туристы с целью оздоровления в санаториях Новосибирской области — как правило, такая поездка длится дольше 10 дней. Наибольшее количество туристов приезжает из соседних регионов и Москвы.

Среди туристических локаций и туристических факторов Новосибирской области на первые места выходят город Новосибирск и сибирская кухня, зоопарк, речные прогулки, НОВАТ, Академгородок. Кроме того, высокие позиции занимают санаторий «Озеро Карачи», Сузун-завод, Бердские скалы и озеро Чаны, а также деревни и поселки со своей историей.

Напомним, в Послании Федеральному Собранию президент России поставил задачу увеличить турпоток по стране до 140 млн человек в год, а вклад туризма в ВРП — до 5%. Достичь этих целей помогает региональная госпрограмма «Развитие туризма в Новосибирской области», утвержденная правительством региона, и федеральные средства по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Ранее мы писали о том, что в Новосибирской области планируют потратить на содержание интеллектуальной транспортной системы 29 млн рублей.