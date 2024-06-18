В Новосибирской области планируют потратить на содержание интеллектуальной транспортной системы 29 млн рублей

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило поиск подрядчиков на выполнение работ по содержанию элементов интеллектуальной транспортной системы в рамках содержания автомобильных дорог региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Заказчиком закупки выступает Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, начальные (максимальные) цены контрактов составляют 13 млн 262 тысячи 731 рубль и 16 млн 81 тысяча 186 рублей за выполнение работ на различных комплексах программно-аппаратных средств интеллектуальной транспортной системы Новосибирской области. Подать заявки на участие в обоих аукционах можно до 26 июня текущего года.

В описании объектов закупки указано, что работы по контракту в числе прочего включают в себя мероприятия по содержанию оборудования автоматизированных постов весогабаритного контроля транспортных средств, такого как линии электропитания, системы связи, коммутаторы, 3D-сканеры, регистраторы, камеры обзора, камеры фиксации транспортных средств в проекции и другого.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о задержании первого заместителя главы ГКУ «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Константина Громенко по подозрению в совершении коррупционного преступления.