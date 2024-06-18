Расположенный в Новосибирске в районе площади Ленина гриль-бар выставлен на продажу за 35 млн рублей. Соответствующее объявление было размещено на портале «Альтера Инвест».



По данным продавца, заведение работает на протяжении шести лет и ориентировано на любителей «вкусной кухни, приятной музыки и отличной атмосферы».

Гриль-бар представляет собой отдельно стоящее помещение площадью 90 кв. м, в сезон открывается прилегающая летняя крытая веранда площадью 150 кв. м. «Функционально помещение разделено на следующие зоны — зал с посадочной зоной на 32 персоны, летняя веранда с посадочной зоной на 36 персон, полностью оборудованная кухня, летняя кухня, подсобные помещения, гостевой санузел, санузел для персонала», — говорится в объявлении. Заведение располагается в районе площади Ленина, точное местоположение не уточняется, как, впрочем, и причина реализации.

Напомним, что ранее в Новосибирске выставили на продажу завод за 110 млн рублей.