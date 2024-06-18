В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста, который находится в районе остановки общественного транспорта «Лесоперевалка» и пересекает проезжую часть трех улиц: проезд Энергетиков и проезды к 1-й Шоссейной и Моторной. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Гормост».

Мост был введен в эксплуатацию в 2009 году, в связи с отсутствием поблизости наземных пешеходных переходов через проезжую часть Димитровского моста интенсивность движения по объекту высокая. В 2021 году выполнено обследование и проведена оценка технического состояния моста, которая показала неудовлетворительные результаты.

Для выполнения работ по ремонту моста в настоящий момент заключен муниципальный контракт между МКУ «Гормост» и подрядной организацией ООО «РМС». Срок окончания выполнения работ — до 25 декабря 2025 года.

В рамках контракта будет выполнено:

переустройство светопрозрачного ограждения моста;

полная окраска всех металлических и железобетонных конструкций моста;

ремонт поверхностей ступеней лестничных сходов и плит прохожей части;

устройство полимерного противоскользящего покрытия ступеней лестничных сходов и прохожей части;

устройство внутреннего и наружного (декоративного) освещения моста;

устройство видеонаблюдения.

Все цветовые решения объекта будут сохранены в изначальном виде.

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