В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста

Ольга Степанова
 
В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста
Фото пресс-службы МКУ "Гормост"

В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста, который находится в районе остановки общественного транспорта «Лесоперевалка» и пересекает проезжую часть трех улиц: проезд Энергетиков и проезды к 1-й Шоссейной и Моторной. Об этом сообщили в пресс-службе МКУ «Гормост».

Мост был введен в эксплуатацию в 2009 году, в связи с отсутствием поблизости наземных пешеходных переходов через проезжую часть Димитровского моста интенсивность движения по объекту высокая. В 2021 году выполнено обследование и проведена оценка технического состояния моста, которая показала неудовлетворительные результаты.

Для выполнения работ по ремонту моста в настоящий момент заключен муниципальный контракт между МКУ «Гормост» и подрядной организацией ООО «РМС». Срок окончания выполнения работ — до 25 декабря 2025 года.

В рамках контракта будет выполнено:

  • переустройство светопрозрачного ограждения моста;
  • полная окраска всех металлических и железобетонных конструкций моста;
  • ремонт поверхностей ступеней лестничных сходов и плит прохожей части;
  • устройство полимерного противоскользящего покрытия ступеней лестничных сходов и прохожей части;
  • устройство внутреннего и наружного (декоративного) освещения моста;
  • устройство видеонаблюдения.
    Все цветовые решения объекта будут сохранены в изначальном виде.

Ранее мы писали о том, что договор по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске могут расторгнуть.

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