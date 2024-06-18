Договор по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске могут расторгнуть

На аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 18 июня начальник департамента транспорта Иосиф Кодалаев рассказал, что контракт на капитальный ремонт Октябрьского моста может быть расторгнут.

«Строительная готовность составляет 50%. В настоящее время работы выполняются тремя организациями, одна из которых «Спецтрансстрой». За ней сейчас установлено самое пристальное наблюдение. В случае если до конца этой недели не увидим какого-то прогресса, то будет односторонний безвозвратный отказ (от заключенного контракта. — «КС»), потому что ранее мы уже выдавали 30 мая односторонний отказ и отзывали его 11 июня. Подрядчик развернул работы и предоставил результаты, тем самым погасив отставание от плана», — сообщил начальник департамента.

ООО «СпецТрансСтрой» зарегистрировано в 2009 году в Новосибирске. Участник нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Генеральный директор — Сергей Арапов. За 2023 год чистый убыток, по данным Rusprofile, составил 412 млн рублей, выручка — 1,6 млрд рублей.

Напомним, что ранее Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Новосибирской области завело дело на городскую мэрию и Центр организации дорожного движения (ЦОДД).