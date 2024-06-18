В Москве подвели итоги I Международного конкурса креатива и рекламы в туристической индустрии «Путешествуй больше!», который проводится в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Награду в номинации «Вкус России» получила рекламная кампания новосибирского ресторана BeerFactory Дениса Иванова, признанная лучшей среди 550 креативных продуктов.

Церемония награждения победителей I Международного конкурса креатива и рекламы в туристической индустрии «Путешествуй больше!» состоялась 12 июня 2024 года в рамках открытия IV Российского туристического форума «Путешествуй» в Москве, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Напомним, что BeerFactory является проектом новосибирского ресторатора Дениса Иванова. Заведение располагается в историческом здании на Красном Проспекте и представляет собой пивоварню, совмещенную с рестораном. В конкурсе рекламных проектов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» участвовал и стал победителем рекламный ролик ресторана об истории пивоварен в городе с самого его зарождения — с архивными кадрами старинного Новониколаевска, рассказами о формате пивоварни и истории пивоварения: «Изменились город, время, а традиции – сохранились».

Конкурс «Путешествуй больше» объединяет профессионалов, демонстрирующих туристический потенциал своей страны. Его миссия — собрать лучшие идеи и практики продвижения туризма, вдохновить людей на путешествия и открыть Россию для гостей со всего мира. Конкурс проходил по двум трекам: российскому и международному, к участию в международном треке присоединись страны из СНГ и БРИКС плюс. Среди победителей — работы из Китая, Кубы и Ирана, проекты по брендингу территорий, продвижению локаций и событий, а также рекламные кампании из более чем 20 регионов России.

Напомним, что ранее в новосибирском необистро «Жерарня» стартовала серия гастролей шеф-поваров французской кухни.