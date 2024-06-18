В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ станок с числовым программным управлением оснастили машинным зрением для автоматизации сверления и фрезерования печатных плат. По данным пресс-службы вуза, это обеспечит снижение брака, повышение точности сверления и увеличение скорости производства продукции.

Разработка заняла первое место на выставке студенческих проектов в номинации «Инженерный проект». В команде проекта — студенты факультета мехатроники и автоматизации Андрей Дядюнов, Степан Луговой и Артем Гроут.

По словам разработчиков, потенциальные потребители их продукта — производители печатных плат. Такие платы используются в разных сферах: в космической отрасли, в машиностроении и в приборостроении. На производствах в основном не самые новые станки, а зарубежные аналоги дороги и сложны в обслуживании, поэтому вопрос импортозамещения актуален. Станок с числовым программным управлением будет собран из отечественных деталей, также будет использована отечественная электроника.

«Мы записались на хакатон, сформировали команду и получили задание для одной из приборостроительных компаний — сделать автоматизированный станок с машинным зрением для сверления и фрезеровки печатных плат. У нас плата автоматически позиционируется на столе благодаря машинному зрению, не нужно ничего закреплять, положил — и забыл. На плате есть такая вещь, как маска — это верхний слой, где показаны все отверстия, которые надо будет просверлить. Камера накладывает маску на плату и находит отверстия, затем все сверлится и фрезеруется автоматически. Наш станок требует только ежемесячного обслуживания — поменять сверла и фрезу. При работе с ним нужен оператор, который будет класть плату, загружать маску», — рассказал один из разработчиков.

Полная автоматизация технологического процесса в изготовлении печатных плат в перспективе, по словам разработчиков, должна привести к снижению брака, увеличению скорости производства продукции и к увеличению прибыли. Также в дальнейшем планируется модернизировать станок, чтобы расширить его функционал и выйти на всю производственную цепочку — это будет не только фрезеровка и сверление, но и обработка печатных плат.

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