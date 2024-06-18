Компьютерные школы: чему они реально могут научить

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
18:09
Новосибирское мороженое вошло в топ необычных десертов России
17:38
Новосибирские депутаты снова готовятся создавать фракции втроем
16:48
Стало известно, на сколько процентов в Новосибирской области упал объем ввода жилья
16:23
Выставлен на продажу гриль-бар в центре Новосибирска
16:04
Власти Новосибирской области спрогнозировали рост турпотока в регион
15:39
В Новосибирской области планируют потратить на содержание интеллектуальной транспортной системы 29 млн рублей
15:20
В Новосибирске продается нефтеперерабатывающий завод за 110 млн рублей
14:50
В Новосибирске отремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста
14:15
Договор по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске могут расторгнуть
13:29
Студенты новосибирского вуза разработали инновационный станок с машинным зрением
13:13
Новосибирская область вошла в десятку самых «умных» регионов РФ
12:15
В Новосибирской области разыграли Кубок России по судомодельному спорту
11:45
Спрос на учителей в Новосибирской области за год вырос в полтора раза
11:02
В ФАС завели дело на новосибирские власти и Центр организации дорожного движения
9:58
Новосибирские судебные приставы опечатали стройплощадку школы на Спортивной за нарушения
9:10
Сеть «Академия кофе» откроет заведение в новосибирском микрорайоне «Европейский берег»
21:30
Бывший первый вице-губернатор Новосибирской области стал первым замминистра обороны РФ
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Вечер опричника: какие еще открытия ждут зрителей на премьере оперы молодого Чайковского?
Старший юрист партнерства «Курсив»
Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Как летать с комфортом?
Основатель сети «Калина-Малина»