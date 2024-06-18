В Новосибирске приступили к ремонту одной из самых крупных тепломагистралей — в районе Гусинобродского шоссе в Дзержинском районе. В течение пяти лет здесь произошло не менее 12 аварий, в результате которых без тепла оставались почти 1100 потребителей. В минувшую пятницу мэр города Максим Кудрявцев провел контрольную проверку работ по замене теплосети.

Теплотрасса в районе Гусинобродского шоссе обеспечивает теплом и горячим водоснабжением 614 многоквартирных жилых домов и 88 социальных учреждений в Дзержинском районе Новосибирска. Трубопровод относится к зоне ТЭЦ-5, был введен в эксплуатацию в 1974 году и за полвека значительно обветшал. За последние пять лет, по информации АО «СГК-Новосибирск», в результате дефектов трубы на Гусинобродском шоссе без тепла и горячей воды более десятка раз оказывались около 1100 потребителей.

Ход работ по замене магистрального трубопровода 14 июня во время выездного совещания с энергетиками на Гусинобродском шоссе (в районе ТЦ «Дружба») проконтролировал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

«По времени подрядчики идут в графике и должны закончить работу 15 августа. Будет полностью восстановлено благоустройство территории, где проводится разрытие труб. Из-за дефектов старого трубопровода здесь раньше случались аварии и были перебои с теплоснабжением даже в отопительный период», — заметил мэр.

Всего подрядчик — ООО «Новострой» — ведет работы на канале магистральной трубы протяженностью 235 метров. На сегодня рабочие уже демонтировали ветхий трубопровод диаметром 1000 мм и две старые тепловые камеры, а также начали укреплять арматурой и бетонировать основания под новые теплокамеры. Стоит отметить, что создание монолитных бетонных конструкций теплокамер входит в новые требования при укладке в городах крупных теплотрасс диаметром 1000 мм, идущих от ТЭЦ. Железобетонные конструкции необходимы, чтобы усилить устойчивость камер к нагрузкам и сделать их долговечнее.

На время замены теплотрассы жители Дзержинского района не остались без горячего водоснабжения. По словам директора Новосибирской теплосетевой компании (НТСК) Максима Рябенко, это стало возможным потому, что нагрузку по подаче горячей воды переключили с дефектного трубопровода на исправный, так как летняя циркуляция воды составляет только 30% от зимней, никаких неудобств от перегрузки трассы потребители не ощутили.

Всего, по информации НТСК, в этом году энергетики в рамках инвестиционной программы Сибирской генерирующей компании (СГК) заменят около 70 км теплотрассы в однотрубном исполнении. Кроме того, будут проводиться ремонты муниципальных центральных тепловых пунктов (ТЦП), взятых СГК в концессию.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, принимавший участие в выездном совещании, сообщил, что в план реконструкции в этом году включили и проблемную теплотрассу на ул. Петропавловской, где в январе этого года произошла крупная авария с масштабными отключениями тепла в левобережье города.

Вице-губернатор сообщил о договоренности с энергетиками о возможности при подобных авариях отсекать дефектную зону теплоснабжения, чтобы не вовлекать большое число потребителей в контур отключения тепла.

«У энергетиков уже есть необходимые схемы. Для их составления были привлечены специалисты из институтов, фондов энергосбережения, ветераны отрасли. Это было коллективное творчество. Но, безусловно, сам проект был подготовлен энергетиками», — рассказал Сергей Сёмка.

Также, по его словам, к новому отопительному сезону будет решаться вопрос с настройкой приборов регулирования энергопотребления в жилых домах. Его сделают более «мягким», поскольку такие приборы, корректируя потребление теплоносителя при повышении температуры внешнего воздуха, могут создавать резкие перепады давления в трубах систем отопления и водоснабжения.

Примечательно, что теперь к привычным гидравлическим испытаниям сетей добавился мониторинг при помощи специального робота, которого запускают в трубу для выявления ее слабых мест. В этом сезоне за таким роботом закрепили проверку более 30 км выводящих магистралей по зонам ТЭЦ, в основном на левом берегу. По результатам мониторинга энергетики возьмут в работу вне плана ремонт трубы, где будут обнаружены дефекты.

Однако полностью заменить существующую систему испытаний удобными роботами пока вряд ли удастся.

«Несмотря на попытки внедрения роботов, гидравлические испытания будут продолжать использовать для диагностики труб до тех пор, пока у нас не изменятся правила работы — эксплуатации тепловых энергоустановок. Мы живем по правилам, которые прописаны по всей России. Но использование роботов уже дает первые результаты. С их помощью определяются участки, которые будут ставиться дополнительно в уже сверстанный план ремонтов», — рассказал генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Дмитрий Перязев.

При этом, по его информации, энергетикам не хватает и человеческих ресурсов. Текучку кадров он связал с желанием работников побольше заработать за короткое сибирское лето. Якобы для этого многие сотрудники временно уходят из энергетической компании на стройки и в подрядные организации, а по завершении «горячего» сезона возвращаются в подразделение СГК.

«Я бы не назвал ситуацию критической. На сегодня недостаток кадров в теплосетевой компании составляет не более 8%. Плюс многие работы выполняются силами подрядных организаций. Наша основная задача как подразделения СГК — это четко и правильно провести гидравлические испытания по городу и устранить дефекты. А то, что касается инвестиционной программы, — это задача наших подрядчиков, которых мы выбираем на конкурсе», — добавил Дмитрий Перязев.