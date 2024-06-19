«Любую девочку приведут»: кто и зачем хочет в очередной раз уволить директора новосибирского цирка?

Удел неудобных вышестоящему начальству руководителей — вечно ходить по лезвию. Наличие собственного мнения на ответственных постах сегодня не очень-то поощряется, а потому уже стало экзотикой. А если руководитель ещё пытается отстаивать его и, более того, претворять в жизнь свои замыслы, которые не соответствуют приоритетам вышестоящего руководства, то неминуемо теряет работу. Собеседник «Континента Сибирь», директор новосибирского цирка СЕРГЕЙ ШАБАНОВ проходил этот путь неоднократно. Истории с его увольнением уже давно превратились в сериал. Сейчас как раз разворачивается новая серия…

Из обкома партии был сослан в цирк

— Сергей Иванович, давайте начнём с предыстории. Как давно вы работаете в цирке? Или скажем так: с чего начался цирк в вашей жизни?

— Цирк начался в моей жизни давно и совсем не в Новосибирске. Это такая одновременно забавная и драматичная история. Я начинал трудовую деятельность в партийных органах. В восьмидесятых годах в Кемерово работал инструктором райкома партии, горкома, потом обкома. И случилось так, что у меня произошел конфликт с первым секретарём Вадимом Бакатиным, будущим главой КГБ. Это уже после «третьих похорон» было…

«Третьи похороны» — похороны генерального секретаря ЦК КПСС Константина Черненко. В восьмидесятых годах XX века на протяжении трех лет ушли из жизни три руководителя СССР: в 1982 — Леонид Брежнев, в 1984 — Юрий Андропов, в 1985 — Константин Черненко. Вадим Бакатин — советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь Кировского и Кемеровского обкома КПСС (1985—1988), министр внутренних дел СССР (1988—1990), последний руководитель КГБ СССР (1991—1992)

На очередной политинформации в присутствии коллег я сказал ему, что мы не тем занимаемся: одного за другим вождей хороним, трансляции с похорон по телевизору на всю страну показываем, а политика партии не меняется — какой-то цирк получается, мы в клоунов превратились, а народ над нами смеётся. Он взбесился: «Все свободны, клоун остался». Одному из своих замов говорит: «Взял этого клоуна и отвёз его в цирк, ещё будет тут выступать!»

Как выяснилось, это была не шутка. С лёгкой руки Бакатина я стал директором кемеровского цирка. Меня привезли туда, представили, всё в один день — в советские времена это быстро делалось. Мой предшественник уже был тогда тяжело болен и даже просил меня остаться, потому что я после такого конфликта с первым секретарем обкома всерьёз задумался о том, чтобы вместе с семьёй переехать в другой регион.

Вот так и начался цирк в моей жизни. Я стал директором кемеровского цирка, полностью отремонтировал его, выстроил всю работу в те годы, когда была разруха вокруг. За это награжден медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй и первой степени. Ещё, за то, что я сохранил цирк в Кемерово, также был представлен к высшей награде Кемеровской области Почетному знаку «Золотой знак «Кузбасс» и… даже в СИЗО посидеть успел.

— Ещё одна забавная история?

— Сейчас звучит забавно, а тогда… В 1991 году красный флаг в нашей стране уже был не в чести, его убирали отовсюду. А я, в память о ветеранах, фронтовиках, решил повесить на нашем здании красный флаг Победы. Он девять дней развевался над куполом цирка, вызывая негодование власти и, чтобы его убрать, им пришлось штурмовать цирк. После этого случая меня арестовали и отправили в СИЗО к уркам, чтобы оказать психологическое давление. По иронии судьбы, когда в камере узнали за что меня взяли, я сразу оказался в почёте. Освободил меня из тюрьмы тогда Аман Тулеев.

Новосибирск — серый, совсем не понравился

— А в новосибирский цирк на повышение перешли?

— Если бы… Ни для кого не секрет, что новосибирский цирк был признан аварийным в 2005 году. Говорили, что может рухнуть крыша, нагоняли на людей страхов разных. И вот генеральный (Мстислав Михайлович Запашный — генеральный директор Росгосцирка с мая 2003 по декабрь 2009 года — «КС») звонит мне из Москвы в Кемерово и просит приехать в Новосибирск и постараться отстоять цирк, «чтобы его не трогали».

Приехал. Новосибирск — серый, совсем не понравился. Ну и цирк, действительно, был в ужасающем состоянии: провалившиеся полы, осыпавшаяся штукатурка… В общем, убитый напрочь. Посмотрел на всё, впечатлился и ответил руководству, что вряд ли соглашусь взяться: здесь за пару лет не управишься — на это надо лет двадцать положить. Собрался ехать домой, подхожу к своей «Волге», а у неё крысы погрызли всю проводку, пока я по цирку ходил.

В Кемерово я тогда тоже ещё работал директором цирка, но был вынужден остаться в Новосибирске на несколько дней, пока чинили машину. Ну и занимался вопросами местного цирка. День-два: там что-то сделал, тут что-то сделал. Втянулся. Запашный опять звонит, сказал ему уже, что останусь «ради тебя».

— Сергей Иванович, ремонт и перестройку в новосибирском цирке делали на бюджетные деньги?

— Государство в этом не участвовало. Кроме того, ни город, ни область, ни кто денег не дал. Это федеральное имущество, к которому они формально не имеют отношения. Работы проводили в основном на то, что сами зарабатывали, кого-то привлекали, договаривались. Снесли все деревянные полы, балки. В основном нужен был песок, цемент в большом количестве, с гранитом дешевым нам помогли. В зрительном зале сегодня всё облицовано гранитом и стоят ультрасовременные кресла, которых нет больше нигде на территории бывшего Советского Союза. Я их лично спроектировал. Свет поменяли. В настоящий момент это самый красивый цирк в стране.

— Это ваше мнение?

— Это мнение зрителей и артистов. Артистам что нравится? — Полный зрительный зал. А у нас всё для зрителя.

— Архитектура у этого цирка исходно была интересная…

— Я видел проект и резюме на нём: «Проект неудачный, повторять нельзя». И тем не менее в СССР построили ещё аж девять таких цирков. Все они сегодня, в отличие от нашего, далеко не в лучшем состоянии: Уфа — восемь лет на ремонте стоит, Воронеж — закрыли на ремонт, Самара — хоть сегодня закрывай, Пермь, Брянск, Донецк, Луганск, Кривой Рог, Харьков.

Увольнение и проверки

— Надолго вы задержались в новосибирском цирке при Запашном?

— С 2005-го по 2008-ой год. Потом Запашный меня снял: он тогда испугался конкуренции, что я на его место в Москве претендовать буду. Всё тогда сделал, чтобы проблемы мне создать. Моя жена была уволена с работы, сыновья, внуки из детсада отчислены. Там был ещё один момент. Я настаивал, чтобы прокатчики вносили деньги в кассу, а не в карман, чтобы по договору работали. Ведь мы государственная структура. Это не нравилось многим.

— А с другими руководителями Росгосцирка как складывались взаимоотношения?

— Было время, когда Росгосцирк возглавляла Людмила Петровна Яирова. У меня с ней были прекрасные взаимоотношения, она всегда в меня верила. Это уже после неё пришел Запашный. Только пришёл, и сразу новосибирский цирк собрались закрывать. В итоге удалось отстоять. После увольнения вернулся в новосибирский цирк уже в 2013 году.

— Обычно, когда начальство недовольно, присылают проверку. Вас часто проверяли?

— Постоянно. За всё время меня проверяли около 450 человек. Приезжают, копают, к чему придраться найти не могут, спрашивают: где воруешь? Вон 38 цирков в стране, у них спросите, где они воруют.

Считаю, что не надо путать свой карман с карманом государства. Все спрашивают: поделись, как тебе это удается. Тебя каждый раз убирают, а цирк всё лучше и лучше становится. Я им так отвечаю: «Не будете воровать, а будете трудиться в поте лица — будет такой же красивый цирк». Многие вещи здесь своими руками делаю: плитку сам кладу, ступени, сварочные работы. Говорят: среди всех генеральных ты самый плохой человек. За всё это я и не устраиваю руководство. Проверяют, выговоры дают.

Новое увольнение?

— Сергей Иванович, в ноябре 2019 года вы рассказывали журналистам, что вас собирались уволить с должности директора новосибирского цирка. Тогда Росгосцирком руководил Владимир Шемякин. Сейчас другой руководитель и снова…?

— Да. Генеральные директора в Росгосцирке меняются, а желание меня уволить не пропадает. С 2021 года организацией руководит Сергей Беляков. Он занял эту должность уже при новом министре культуры Ольге Любимовой.

— А откуда вы узнали, что вас хотят снять?

— В течение двух последних месяцев ведётся целенаправленная работа по вынесению мне необходимого количества дисциплинарных взысканий, чтобы расстаться со мной на законных основаниях. Первое дисциплинарное замечание было за неточность бухгалтерии при предоставлении информации в пенсионный фонд. Затем выговор за то, что я якобы провожу ремонт без согласования с руководством, хотя всё делаем в соответствии с законными требованиями. Сейчас, по моей информации, готовится третье дисциплинарное взыскание по содержанию взаимоотношений с тепловыми сетями.

— В чём реальные претензии руководства вы знаете?

— Как уже говорил, я из их стаи выбиваюсь. Есть ряд вопросов, по которым не могу разделить подходы начальства. Тот же ремонт, на который не потрачено ни копейки бюджетных средств. Ещё Москва была недовольна, что я не отстоял автостоянку возле цирка, а позволил сделать парк.

По торговле на территории цирка есть разночтения. К нам в буфет и во все другие цирки тоже завели компанию-оператора общественного питания из Самары. Всё что делают такие организации — продают попкорн по 600-1000 рублей, воду по 250-350 рублей — минимум ассортимента и дороже, чем в аэропортах. А маленький ребенок всегда выпросит это у родителей, сколько бы оно не стоило. Я сказал, естественно, что так не должно быть.

— Есть информация, кого готовят вам на смену?

— Никого не готовят. Если бы кого-то готовили, то пришёл бы проверенный квалифицированный руководитель. А тут… Любую девочку приведут, 25-30 лет. Примеров по стране хоть отбавляй. Сейчас во всех цирках уже поснимали опытных директоров. Считаю антигосударственным подходом, когда на управление такими серьезными объектами ставят необстрелянных юнцов. Это безусловно приводит к потерям — финансовым, имиджевым, морально-психологическим. Вот, если меня уберут, то всё начатое в новосибирском цирке, к сожалению, не будет доведено до логического финала. А ведь это государственное имущество, и оно, прежде всего, должно приносить пользу стране, подрастающему поколению, а не только удовлетворять раздутые личные амбиции временщиков-управленцев. Как говорил мой любимый киногерой, «за державу обидно», не за себя!