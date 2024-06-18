Новосибирская область впервые приняла соревнования Кубка России по судомодельному спорту в категориях гоночных моделей FSR-V/H/O, сообщает пресс-служба регионального минспорта. В борьбе пяти регионов победителями в командном зачёте стали новосибирцы.

Водные гоночные дистанции Кубка России были проложены на озере Устиново на территории базы «Динамо» в селе Соколово Колыванского района. На первые в сезоне всероссийские соревнования судомоделистов в категориях гоночных моделей FSR-V/H/O приехали спортсмены из Тюменской, Кемеровской и Самарской областей, Санкт-Петербурга, а также один участник из Казахстана. В общей сложности, вместе с новосибирцами соревновались 36 спортсменов.

Всего награды были разыграны в 14 классах, модели в которых различаются по типу корпусов, двигателей, винтов и так далее. Среди участников были чемпионы мира и мастера спорта международного класса: результаты спортсменов, по данным областного минспорта, также соответствовали высшему мировому уровню.

В классе FSR-О 27 новосибирский судомоделист Сергей Виканов с большим запасом превысил рубеж МСМК, причём сделал это в трёх гонках, подтвердив свой профессионализм и отличную готовность своей модели. В классе FSR-H 15 выступали самые быстрые модели, которые развивают скорость свыше 120 км/ч — здесь первенство досталось Роману Агафонову из Колывани, опередившему Антона Коновалова из Самарской области. Чемпион мира Егор Феланюк с солидным отрывом от преследователей завоевал золото в категории FSR-V-3,5 с новой моделью и сделал заявку на успех на чемпионате России.

В общекомандном зачёте Кубка России Новосибирская область опередила Кемеровскую и Самарскую области, завоевав 8 золотых, 8 серебряных и 11 бронзовых медалей. У кемеровчан – 3 победы, у самарских судомоделистов – 2 золотые награды и ещё 1 медаль высшего достоинства отправилась в Тюменскую область.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские спортсмены завоевали медали на первенстве России по стрельбе.