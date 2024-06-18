Новосибирская область на фоне других территорий Сибирского федерального округа резко выделяется количеством громких задержаний, прошедших после весенних президентских выборов. «Континент Сибирь» подсчитал, сколько в каждом из регионов СФО влиятельных бизнесменов, депутатов, чиновников и представителей аффилированных с властями структур попали в сводки продолжающейся с марта антикоррупционной кампании.

«Континент Сибирь продолжает анализировать феномен массовых задержаний высокопоставленных, влиятельных и имеющих отношение к власти фигур, чьи имена систематически пополняют новостные хроники с момента окончания выборов президента России в марте 2024 года. Буквально в первые дни после закрытия участков прогремела Новосибирская область (аресты регионального министра ЖКХ Дениса Архипова и экс-главы дептранса мэрии Новосибирска Константина Васильева) и Иркутская (задержание исполняющей обязанности мэра Тулуна Елены Абрамовой и депутатов тулунского горсовета). В СИЗО оказались такие высокопоставленные личности, как действующий (на момент задержания) заместитель председателя правительства Алтайского края Иван Кибардин, экс-вице-премьер правительства Омской области Владимир Куприянов, глава Корпорации развития Новосибирской области Александр Зырянов, под домашним арестом экс-замминистра здравоохранения Красноярского края Анна Москвина и многие другие персоны.

Новосибирская область в рейтинге резонансных арестов и задержаний на территории СФО лидирует с ярким отрывом и на протяжении вот уже трех месяцев практически безостановочно обновляет перечень именитых фигурантов. При этом Республику Алтай и Хакасию почему-то весенний всплеск антикоррупционной кампании пощадил.

Хакасию возглавляет несогласованный с Кремлем коммунист Валентин Коновалов, который вышел на второй губернаторский срок, несмотря на противодействие «федеральных кураторов» и «Единой России». Все шесть лет глава Республики работает в условиях, когда любой просчет может стоит ему не только карьеры, но и свободы. «С 2018 года Коновалов находится под пристальным вниманием всех проверяющих местных и федеральных контролирующих органов, — напоминает в разговоре с «Континентом Сибирь» политконсультант Алексей Аксютенко. — Любое его действие изучается под микроскопом, если что-то коррупционное было, мы бы об этом узнали. Возможно, по этой причине, сейчас мы не видим в Хакасии громких задержаний».

Кроме того, в Хакасии силовики успели «поработать» до президентских выборов в 2023 году. Политтехнолог Андрей Шалимов добавляет, что Республика отметилась громкими задержаниями еще до прихода «красной» власти».

Руководитель Алтайского центра политконсалтинга Константин Лукин не исключает, что небольшая Республика Алтай тоже пока исчерпала свой лимит на резонансные «посадки» (В 2022 году приговоры получили экс-министр здравоохранения Сергей Коваленко и его помощник Рустам Туюнчеков, в 2023 году прошли задержания в Минэкономразвития Республики). «Возможно, до президентской кампании успели «с чистками». Честно говоря, я не могу понять, есть ли какая-то закономерность: почему в одном регионе много задержаний, а в другом мало», — замечает Константин Лукин.

В июне Омская область резко начала набирать обороты по числу задержаний. Но несколько из них не увенчались мерой пресечения, вопреки стараниям Главного следственного управления СКР — Генеральная прокуратура отменила постановления о возбуждении уголовных дел на омских депутатов и предпринимателей. В итоге заместитель директора департамента имущественных отношений администрации Омска Юлия Швецова (следствие настаивает, что чиновница злоупотребляла должностными полномочиями), а также директор ООО «Кедр» Игорь Толчев, депутат регионального Заксобрания Дмитрий Павлов и муниципальный депутат Дмитрий Сахань остались на свободе.

Один из собеседников «Континента Сибирь» в неформальном обсуждении происходящего в Новосибирской области (где счет резонансным задержаниям пошел на третий десяток) охарактеризовал отношения между правоохранительными органами и их структурными подразделениями как соцсоревнование «в условиях самоустранения судов как высшего регулятора». «Этим могут пользоваться различные лица, у которых слив компрометирующей информации на конкурентов попадает на благодатную почву. Каждый из правоохранительных органов (ФСБ, СК, Прокуратура и МВД) показал абсолютную возможность уголовно-процессуального воздействия на почти (пока) любое публичное лицо», — делится мыслями один из визави редакции, выходец из силовиков.

Депутат Госдумы, первый секретарь омского обкома КПРФ Андрей Алехин, рассуждая о событиях в Омской области, также напоминает о таком известном явлении, как конкуренция между Генпрокуратурой и Следственным Комитетом. Парламентарий еще в апреле попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить компанию «Кедр» на предмет законности застройки территории парка им. 30-летия ВЛКСМ. «10 мая получил ответ. В нём говорилось, что моё обращение направлено в областную прокуратуру для проверки. Затем 16 мая я получил ответ о том, что проводится проверка, а в июне пошли задержания. Повлиял ли мой запрос или нет, сказать трудно. Но судя по тому, что делом в первую очередь занимается Следственный комитет, не повлиял», — передает слова Андрея Алёхина издание «ВОмске».

Судя по спичу, думцу логика силовых мероприятий неясна. Так, депутат отмечает, что его удивила новость о задержании экс-зампреда правительства, бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова. «Нынешнее уголовное дело на него затрагивает события двух-трёхлетней давности, и я не понимаю, почему его рассматривают только сейчас», — говорит Алехин.

Тем временем Алексей Аксютенко допускает, что лидеры рейтинга регионов по задержаниям могут поменяться, если, например, в Новосибирске волна спадет, а где-то, напротив, количество разного рода мероприятий с участием силовых структур начнет нарастать. «В Алтайском крае задержан (уже бывший) заместитель председателя правительства Иван Кибардин. В Красноярском крае на скамье подсудимых находится экс-премьер-министр Красноярского края Юрий Лапшин, задержана заместитель министра здравоохранения Анна Москвина. Кроме того, стоит иметь в виду дела людей из окружения бывшего министра обороны Сергея Шойгу, которому близки Красноярский край и Тыва. Неизвестно, как будут развиваться события и какие имена появятся в расследованиях и уголовных делах в ближайшей перспективе», — замечает собеседник «Континента Сибирь».