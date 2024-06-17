Президент России Владимир Путин провёл ряд кадровых изменений в структуре Министерства обороны РФ. Так, бывший первый вице-губернатор Новосибирской области Леонид Горнин назначен на должность первого заместителя министра. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо этого от должностей заместителей министра обороны РФ были освобождены: Николай Панков, Руслан Цаликов, Татьяна Шевцова и Павел Попов. На их места назначены: председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, первый заместитель управляющего делами президента Павел Фрадков и аудитор Счётной палаты РФ Олег Савельев, который также будет руководить аппаратом Минобороны.

Леонид Горнин, который до своего назначения был первым заместителем министра финансов России, будет курировать в военном ведомстве весь комплекс вопросов финансового обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации. Его главные задачи – повышение прозрачности финансовых потоков и обеспечение эффективного расходования бюджетных средств. Напомним, что в 2011-2012 годах Леонид Горнин был первым вице-губернатором Новосибирской области.

В обязанности Павла Фрадкова будут входить вопросы управления имуществом, земельными ресурсами, а также строительства объектов для нужд Министерства обороны РФ и народного хозяйства.

Анна Цивилёва, супруга министра энергетики РФ, экс-главы Кузбасса Сергея Цивилёва, будет отвечать за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, трансформации и выведения всех связанных с этих процессов в военном ведомстве на новый качественный уровень.

Указы вступают в силу со дня опубликования, 17 июня.

Напомним, что в мае текущего года на должность министра обороны России президент РФ предложил кандидатуру бывшего в прошлом составе правительства первого вице-премьера Андрея Белоусова. Его предшественником на этом посту был Сергей Шойгу, который теперь назначен секретарем Совета безопасности.