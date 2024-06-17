В связи с увеличением сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища в период с 18 по 21 июня 2024 года на реке Обь в районе города Новосибирска, продолжится подъём уровня воды до отметки 375 см. Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по региону.

Опасной отметкой для дачных участков является 360 см. Жителей, чьи дачные домики находятся в зоне возможного подтопления, призывают предпринять меры по сохранности имущества (поднять наиболее ценные домашние вещи на верх (вторые этажи, чердаки).

При подтоплении садовых домов необходимо незамедлительно сообщить об этом в спасательную службу.

Стоит также отметить, по данным сервиса Gismeteo, в ближайшие две недели в Новосибирске установится дождливая погода, осадки ожидаются практически ежедневно, исключением станут: 19, 23, 24 и 29 июня.

Ранее мы писали о том, что Новосибирск оказался в конце рейтинга мегаполисов по доступности пляжей и набережных.