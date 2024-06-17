В «Закаменском» сквере Новосибирска стартовали ремонтные работы

В Новосибирске сегодня, 17 июня, начались ремонтные работы в сквере «Закаменский», расположенном по улице Кирова. Об этом сообщили в пресс-службе управления по благоустройству общественных пространств городской администрации.

«На территории сквера «Закаменский» подрядная организация приступила к текущему ремонту твердых покрытий. Контрактом предусмотрено выполнение работ по локальному устройству твердых покрытий дорожно-тропиночной сети и пандуса со стороны входной группы по ул. Кирова», — говорится в сообщении.

В настоящее время в сквере ведутся демонтажные и земляные работы, их завершение планируется на 31 июля 2024 года.

Напомним, что площадь зеленой зоны со знаменитой скульптурой Змея Горыныча и Кощея Бессмертного в Октябрьском районе Новосибирска увеличилась на тысячу квадратов – именно столько земли незаконно занимал нестационарный объект, который начали сносить в сентябре прошлого года. В том же году этот земельный участок был документально закреплен за территорией сквера.

Зимой общественное пространство освободили от аварийных деревьев. Согласно плану озеленения, в сквере планируется высадить ели и сосны, установить живую изгородь, а также разбить цветники.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирском университете архитектуры, дизайна и искусств (НГУАДИ) представили концепцию развития Соснового бора, включающего одноименный парк культуры и отдыха.