Какие 5 знаковых ресторанов откроются до конца года в центре Новосибирска?

Во втором полугодии 2024 года в центре Новосибирска откроется сразу несколько новых интересных ресторанов. Подробности – в материале «Континента Сибирь».

Ресторан «Горыныч» по франшизе Бориса Зарькова

В Новосибирске откроется заведение «Горыныч» известного московского ресторатора Бориса Зарькова. Его партнер в регионе — возглавляемая Виталием Брегадзе ресторанная группа «Бочкари».

О возможности выхода известного московского ресторатора, сооснователя White Rabbit Family Бориса Зарькова в Новосибирск участники рынка говорили еще в 2022 году. Официально о запуске франшизы ресторатор объявил в ноябре 2023 года – его партнером стала группа «Бочкари», которая помимо собственного одноименного ресторана около Цирка и хинкальной «Птичка», развивает по франшизе Аркадия Новикова в Новосибирске проект «Сыроварня».

В настоящее время рестораны «Горыныч» работают в Москве, Сочи и Геленджике. «Печи, хосперы, смокеры — «Горыныч» печет и жарит всеми имеющимися способами. В ресторане можно попробовать крафтовый хлеб из собственной пекарни, неаполитанскую пиццу, стейки собственного вызревания», ─ говорится в описании ресторана «Горыныч».

По данным участников рынка, ресторан, скорее всего, откроется в ЖК «Ричмонд Residence» на пересечении Кирова, а также Сакко и Ванцетти.

Как рассказал «Континенту Сибирь» сооснователь White Rabbit Family, известный российский шеф-повар Владимир Мухин, открытие «Горыныча» в Новосибирске намечено уже на текущий год. В связи с этим он планирует несколько раз посетить город, в том числе приехать на открытие.

2. Ресторан «Магадан» по франшизе Аркадия Новикова

«Магадан» ─ это рыбные рестораны со свежими морепродуктами из Мурманска, с Дальнего Востока и, собственно, из Магадана.

Разговоры об открытии в Новосибирске ресторана «Магадан» по франшизе Аркадия Новикова ведутся уже несколько лет. При этом, за это время назывались самые разные локации ─ начиная от уже упомянутого выше ЖК «Ричмонд Residence» до новосибирского ЦУМа.

В 2024 году одна из компаний, занимающихся строительством заведений общепита, опубликовала у себя фото одной из строек с указанием, что речь идет о «Магадане». Вместе с тем, локация заведения по-прежнему не известна.

3.Ресторан северной кухни «Териберка»

На улице Военной в бизнес-центре рядом с «Аурой» ожидается открытие ресторана северной кухни «Териберка».

Про новое заведение информации крайне мало. Предполагается, что это будет «ресторан северной кухни, где природа взяла верх». Открывает проект бизнесмен Семен Морозов, за которым, по данным ЕГРЮЛ, больше не числится других юрлиц. Ранее сообщалось, что над проектом также работала команда из московского ресторана «Белуга».

Шеф-поваром заведения, по данным ТГ-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», стал Андрей Герасимов из Тулы, который ранее работал в нескольких местных заведениях: «Кофе культ», «Берендей», Ptizza и других. Управляет «Териберкой», по информации ТГ-канала, Евгения Бажутина, известная по проектам Federico Fellini и Salt.

4. Гастобистро Unna на месте Eclair

На месте закрывшегося кафе «Эклер» на Ядринцевской откроется заведение якутского ресторатора Марии Егоровой. Ранее вместе с партнерами она ранее запустила в Новосибирске ресторан грузинской кухни «Коза и лоза» на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта.

Заведение на месте «Эклера» станет вторым проектом для рестораторов из Якутии в Новосибирске. В новом проекте управляющим партнером станет Андрей Ли, бренд-шеф, который запускал ресторан в отеле на горнолыжном курорте «Манжерок». Концепция нового заведения пока не раскрывается. По словам Марии Егоровой, речь идет о гастробистро Unna, которое по предварительным данным запустится до конца лета.

«Кафе «Эклер» проработало более 10 лет без ребрендинга. Это довольно большой срок для ресторанного бизнеса. Пришла пора для того, чтобы провести реконцепцию заведения. Надеюсь, что новая команда реализует здесь новый интересный ресторанный проект», – комментировал сделку основатель кафе «Эклер» Игорь Белокобыльский.

5. Гастробар Luv на Ядринцевской

В жилом комплексе ГК «Расцветай» на пересечении Семьи Шамшиных и Ядринцевской в этом году ожидается открытие гастробара Luv. Информация о новом заведении появилась в справочнике 2ГИС. По данным Rusprofile, собственниками ООО «Фуд Лув», зарегистрированного по этому адресу, являются учредитель бийского мясокомбината «Солнечный» Виктория Генджоян и бизнесмен Георгий Нанеташвили.

О том, что будет представлять собой гастробар Luv, пока официальной информации нет. По данным ТГ-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», предполагается, что новое заведение будет работать в двух «форматах»: утром и днем будут подаваться завтраки, а вечером будет предлагаться меню из блюд общеевропейской кухни с небольшим акцентом в Испанию.