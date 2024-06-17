32% новосибирцев потенциально готовы рассмотреть трудоустройство в организацию, которая предложит зарплату «в конверте», показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob, проведенный среди экономически активных горожан в конце мая — начале июня.

В настоящее время, когда на рынке труда наблюдается дефицит кадров, соискатели стали более требовательными. 45% респондентов не будут рассматривать предложения о работе с неофициальным оформлением или «серой» зарплатой, показал опрос. В противовес им, 32% опрошенных выразили готовность принять такие условия.

Как оказалось, мужчины чаще женщин готовы работать неофициально или полуофициально: 36% против 28% соответственно. Кроме того, новосибирцы в возрасте от 35 до 44 лет соглашаются на подобные условия чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (42%). Опрошенные с зарплатой до 50 тысяч рублей выражали готовность рассмотреть работу с «серой» или «черной» оплатой чаще тех, кто зарабатывает больше (45%).

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