Аналитическая компания Marketing Logic на основе открытых данных ранжировала российские города-миллионники по тому, насколько удобно их жители могут воспользоваться пляжами и набережными. Новосибирск оказался в последней трети данного рейтинга.

Составители рейтинга основывались на открытой информации Росстата, собственной витрине данных и результатах вычислений в геоинформационной системе Atlas. Лучшим в рейтинге городов РФ с населением более миллиона человек по доступности зон отдыха у воды для жителей стал Санкт-Петербург — в северной столице набережные и пляжи находятся в шаговой доступности (менее 1 км) для 60% жителей. Аутсайдером рейтинга стала Пермь, где в относительной близости от водных зон живут лишь около 15,5% населения.

Новосибирск оказался на 12 месте из 16: согласно данным авторов рейтинга, в менее, чем километре от ближайшего пляжа или набережной проживают только 22,8% новосибирцев. Что же касается других сибирских миллионников, то лучший результат показал Омск — там до ближайшей рекреационной зоны у воды нужно добираться менее километра 25,3% горожан. Третьим и последним мегаполисом Сибирского федерального округа, попавшим в рейтинг, стал Красноярск, занявший предпоследнее, 15-е место. Судя по представленным данным, менее, чем в километре от набережной или пляжа расположены жилища лишь 16,1% красноярцев.

Расчеты проводились так: в административных границах каждого из 16-ти городов-миллионеров аналитики посчитали доли жителей, живущих в пределах 500 и 1000 метров до ближайшей набережной, пляжа или любой другой прогулочной зоны у воды, доступной для пешеходов. Учитывались все основные виды «большой воды» в городах: моря, заливы, реки, пруды, водохранилища, городские плотины и другие виды водных объектов, позволяющие жителям отдыхать рядом с водой. В итоге, средним значением для российских мегаполисов стало 32.2% — таким образом, около трети жителей российского города-миллионера живут в одном километре от воды или ближе. Сибирские участники рейтинга, как видно, показали результат заметно ниже среднего, поэтому и обосновались в нижней части списка.

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