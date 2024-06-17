Суд поместил под стражу замдиректора новосибирского ТУАД

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа 2024 года в отношении замглавы Территориального управления автодорог Константина Громенко, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что о задержании замглавы ТУАД по подозрению в совершении коррупционного преступления стало известно 13 июня текущего года.

Вторым фигурантом этого дела является директор компании «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков, которому инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2024 года.

Константин Громенко возглавил ТУАД Новосибирской области в 2007 году, однако в 2015-м перешел на должность первого заместителя главы управления. По данным пресс-службы Следственного Управления СК России по региону, в настоящий момент мужчине мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ.

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