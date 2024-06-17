Суд поместил под стражу замдиректора новосибирского ТУАД

Ольга Степанова
 
Суд поместил под стражу замдиректора новосибирского ТУАД
Константин Громенко. Фото Михаила Перикова из архива "Континента Сибирь"

Центральный районный суд города Новосибирска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 12 августа 2024 года в отношении замглавы Территориального управления автодорог Константина Громенко, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что о задержании замглавы ТУАД по подозрению в совершении коррупционного преступления стало известно 13 июня текущего года.

Вторым фигурантом этого дела является директор компании «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков, которому инкриминируют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Суд избрал предпринимателю меру пресечения в виде заключения под стражу до 13 августа 2024 года.

Константин Громенко возглавил ТУАД Новосибирской области в 2007 году, однако в 2015-м перешел на должность первого заместителя главы управления. По данным пресс-службы Следственного Управления СК России по региону, в настоящий момент мужчине мужчине предъявлено обвинение в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Ранее мы писали о том, что директора новосибирского «Центра водных видов спорта» не выпустили из СИЗО.

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