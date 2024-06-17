17 июня в Новосибирске стартовал проектно-образовательный интенсив «Остров 2024». Он проходит в рамках «Архипелага» и предназначен для представителей технологических стартапов, научных учреждений, вузов и бизнеса, которые объединят свои силы, чтобы продемонстрировать свежие идеи, разработки, обменяться опытом и найти партнеров для реализации совместных проектов. Мероприятие пройдет до конца текущей недели.



По данным организаторов, ожидается участие представителей 40 регионов, до тысячи человек – это команды из Новосибирска, Красноярска, Омска, Кемерова и других городов. Среди участников представители федеральных, региональных органов власти и образовательных организаций, руководители бизнеса. В проведении «Острова» задействовано 7 разных площадок.

В течение нескольких дней проведения форума научно-производственные центры, резиденты из разных городов поделятся опытом создания научно-производственных центров, обсудят систему хранения и обработки данных, полученных с беспилотных летательных аппаратов, и обсудят опыт по выявлению сценариев их применения. В интерактивной форме участники интенсива спроектируют бизнес-модели, проанализируют меры поддержки отрасли– технологии БАС (беспилотные авиационные системы) для городской среды.

Работа «Острова 2024» ведется по 3 направлениям. Во-первых, это беспилотные авиационные системы (образ региональной экосистемы БАС, специализация научно-производственных центров, сценарии применения БАС, кадры для отрасли БАС, «Безопасный регион» и «Умный город», производство и техобслуживание БАС, гражданские учения). Во-вторых, человек («Человек и еда: здоровое долголетие», «Управление плодородием почв и продовольственная безопасность»). В-третьих, это качество жизни и креативные индустрии.

С 18 по 20 июня на площадке Центра культуры и отдыха «Победа» пройдет трек «Качество жизни и креативные индустрии» . Его целью является улучшение качества жизни через инновационные подходы к городскому планированию, развитию креативных отраслей и использованию образования для устойчивого развития.

В рамках трека будут рассмотрены и разработаны эффективные модели арт-кластеров для развития креативных индустрий в регионах; форматы образовательных институтов в сфере креативных индустрий, обеспечивающих высокий уровень образования и подготовку специалистов для инновационных секторов экономики; формы событийного продукта, основанного на партнерстве креаторов, бизнеса и государства, способного вдохновлять, развивать и реализовывать потенциал креативных инициатив.

Результаты интенсива «Остров» по созданию креативного кластера будут презентованы 21 июня губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

Подробная информация об интенсиве размещена на сайте. Присоединиться к треку по креативным индустриям можно перейдя по ссылке.

Напомним, что «Континент Сибирь» продолжает (часть 1 и часть 2) разговаривать с экспертами о концепции развития новой беспилотной отрасли. Ранее о том, какие компании задействованы в этом секторе экономики региональными властями, «Континенту Сибирь» рассказывал глава министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.

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