Как соотносятся престиж и доходность на примере бизнес-отеля GAGARIN CITY

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
17:01
Суд поместил под стражу замдиректора новосибирского ТУАД
16:35
В Новосибирске стартовал проектно-образовательный интенсив «Остров»
14:55
В Новосибирске ограничат движение на трех улицах Центрального округа
14:01
Директора новосибирского «Центра водных видов спорта» не выпустили из СИЗО
12:50
Замглавы новосибирского Центрального округа наказали за «отписку» на обращение горожанина
12:19
Стоимость квадратного метра в новосибирских апартаментах за год выросла на четверть
11:06
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги арестован в Иркутске
10:33
В Сибири значительно снизились объемы незаконной рубки леса
10:10
Как воспитанник новосибирского футбола похоронил надежды родного клуба на выход в Первую лигу?
9:56
В столице Китая появится представительство регионов СФО
19:29
Красноярский суд арестовал экс-депутата местного горсовета
15:26
Новосибирск посетил новозеландский авиаэкипаж, совершающий кругосветку
13:13
Совладелец ЗАО «Труд» подал иск к своей компании и структуре застройщика «Брусника»
10:24
Министр здравоохранения Омской области покидает пост
20:42
Зампред Правительства РФ и министр экологии посетили Красноярск
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Вечер опричника: какие еще открытия ждут зрителей на премьере оперы молодого Чайковского?
Старший юрист партнерства «Курсив»
Что важно знать о нововведениях в системе налогообложения?
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Руководство по найму профессионалов для бизнеса: ключевые вопросы собеседования и стратегии
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Как летать с комфортом?
Основатель сети «Калина-Малина»