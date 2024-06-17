В Новосибирске ограничат движение на трех улицах Центрального округа

На трех улицах Центрального округа Новосибирска введены временные ограничения движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По 20 июня на 3 метра сужается проезжая часть ул. Николая Островского и на 5 метров ул. Ольги Жилиной в районе жилого дома № 60 на ул. Николая Островского. По 28 июня на 3,5 метра сужается проезжая часть ул. Щетинкина в районе жилого дома № 36», — говорится в сообщении.

В муниципалитете уточняют, что ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что замглавы новосибирского Центрального округа наказали за «отписку» на обращение горожанина.