В Новосибирске ограничат движение на трех улицах Центрального округа

Ольга Степанова
 
В Новосибирске ограничат движение на двух улицах Центрального округа
Фото из архива "Континента Сибирь"

На трех улицах Центрального округа Новосибирска введены временные ограничения движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По 20 июня на 3 метра сужается проезжая часть ул. Николая Островского и на 5 метров ул. Ольги Жилиной в районе жилого дома № 60 на ул. Николая Островского. По 28 июня на 3,5 метра сужается проезжая часть ул. Щетинкина в районе жилого дома № 36», — говорится в сообщении.

В муниципалитете уточняют, что ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах.

Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы рассказывали о том, что замглавы новосибирского Центрального округа наказали за «отписку» на обращение горожанина.

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