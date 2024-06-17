Семья кузбасского горняка представит регион на Всероссийском конкурсе «Семья года»

Семья горняка УК «Кузбассразрезуголь» Дениса Пашенцева победила в областном конкурсе «Молодая семья Кузбасса» и представит регион на Всероссийском конкурсе «Семья Года» в номинации «Молодая семья».

Денис семь лет работает водителем карьерного самосвала на Кедровском угольном разрезе, в 2021 и 2023 году выигрывал конкурс профессионального мастерства среди работников УК «Кузбассразрезуголь». Вместе с женой Ольгой они воспитывают троих детей – сыновей Платона, Родиона и дочь Киру.

«Очень рад нашей победе! Хочу поблагодарить своих коллег и компанию «Кузбассразрезуголь» за поддержку на всех этапах конкурса. Вместе с ними мы провели социальную акцию и помогли приюту для бездомных животных «Усатый-Полосатый», который находится в поселке Кедровка рядом с нашим разрезом. На финале коллеги пришли поболеть за нашу семью в зале. Очень ценно, когда есть такой дружный коллектив и поддержка», — отметил Денис Пашенцев.

В мае Пашенцевы одержали победу на муниципальном этапе конкурса «Молодая семья Кузбасса», став лучшей молодой семьей Кемерова. В областном туре они соревновались с 21 супружеской парой со всего региона. В финале участники готовили ужин по семейным рецептам, а в творческом конкурсе представили свою интерпретацию сказки Александра Пушкина.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что УК «Кузбассразрезуголь» присвоено звание «Благотворитель года».