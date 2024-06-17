Суд оставил без изменений меру пресечения в отношении директора новосибирской Спортивной школы олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» (ВВС) Дмитрия Оленикова, проходящего по делу о растрате и получении взятки.

Напомним, директор МАУДО СШОР «Центр ВВС» Дмитрий Олеников был задержан в Новосибирске 4 апреля этого года. Мужчину подозревают в растрате более 6 миллионов рублей путем оплаты фиктивных договоров аренды бассейна, которым возглавляемое им учреждение, на самом деле, не пользовалось. По данным силовиков, за осуществление этой схемы Олеников также получил взятку в 1,4 миллиона рублей. В тот же день суд поместил его под стражу на два месяца. Позднее на автомобиль, 4 объекта недвижимости и денежные средства обвиняемого был наложен арест.

30 мая 2024 года Дзержинский райсуд Новосибирска продлил фигуранту меру пресечения до 2 августа текущего года.

«В апелляционной жалобе адвокат просил постановление суда отменить и избрать в отношении Оленикова меру пресечения в виде домашнего ареста. Новосибирский областной суд, заслушав доводы апелляционной жалобы, мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции в отношении Оленикова без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что замглавы новосибирского Центрального округа наказали за «отписку» на обращение горожанина.