Новосибирская прокуратура проверила работу с обращениями граждан в администрации Центрального округа города после жалобы новосибирца, получившего от властей «отписку». Надзорное ведомство зафиксировало нарушение и привлекло виновную к ответственности.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, было установлено, что в администрацию Центрального округа поступило обращение местного жителя о нарушении жилищного законодательства. Однако, ответ заявителю был дан не по существу поставленных вопросов, а копия его обращения не была направлена в Государственную жилищную инспекцию Новосибирской области.

По результатам проверки прокурором в отношении заместителя главы администрации Центрального округа по Заельцовскому, Железнодорожному и Центральному районам Новосибирска возбудили дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). По данным издания «Вести. Новосибирск», которое ссылается на собственный источник, фигурантом разбирательства стала замглавы администрации по городскому хозяйству Светлана Редькина. Как сообщает прокуратура, решением суда указанное должностное лицо привлекли к административной ответственности.

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