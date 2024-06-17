Подорожание квадратного метра в апартаментах, представленных на новосибирском рынке недвижимости за год составило более 25%, свидетельствуют данные бизнес-комьюнити One Company совместно с наш.дом.рф, ЦБ РФ и Новосибирскстатом. При этом, количество и общая стоимость купленных в городе апартаментов в мае 2024-го по сравнению с прошлым месяцем выросли незначительно.

Как показывают представленные данные, в мае 2023 года стоимость одного квадратного метра составляла 161,5 тыс. рублей, к маю текущего года она выросла до 203,8 тыс. рублей, то есть на 26,2%. Рост связан не только с сохранением спроса в данном сегменте недвижимости, но и с тем, что в продажи выходят все более проработанные концепции, в том числе сервисные апартаменты с ремонтом.

Всего в мае 2024 года в Новосибирске было куплено 103 апартамента по договорам долевого участия (ДДУ) на общую сумму 643 млн рублей. Это практически идентично показателям апреля, когда было продано 95 апартаментов на сумму 603 млн рублей.

По данным One Company, первое место по объему продаж апартаментов удерживает мультифункциональный комплекс Freedom, на который в мае пришлось 42% от всех реализованных в городе апартаментов. В топ-5 проектов по продажам также вошли Land Lord (23%) группы компаний «СМСС», GAGARIN CITY (15%) компании «Волна Девелопмент» , «АЭРОН» (8%) Тимура Саттарова и Time Park (3%) группы компаний «Расцветай».

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