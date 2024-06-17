До конца июня представители новосибирского бизнес-сообщества смогут посетить серию вебинаров, которые проведут эксперты МТС. На мероприятиях обещают рассказать, как правильно выбрать локацию для бизнеса, развить промышленность, организовать интеллектуальный отчёт, а также научить участников продвижению на маркетплейсах.

Серию вебинаров откроет первое мероприятие, запланированное на 10:00 18 июня: его основной темой станет правильный выбор локации для бизнеса. Онлайн-встреча может быть полезна ретейлерам, гостинично-ресторанному бизнесу, а также туристическим, строительным, фармацевтическим и логистическим компаниям. Участникам расскажут о сервисах геоаналитики и объяснят, как избежать распространённых ошибок при выборе локации.

Вторым событием, которое пройдет в 12:00 того же дня станет онлайн-урок «Продвижение на маркетплейсах: Telegram и Retail Media». На нём объяснят, как оформить карточку товара и на какие бенчмарки ориентироваться при запуске рекламы. Вебинар подойдёт владельцам бизнеса, маркетологам, рекламным агентствам и маркетйплесам.

Следующей в серии станет онлайн-встреча 19 июня в 10:00 по новосибирскому времени, участникам которой обещают рассказать, как развивать промышленность в новой экономической реальности: тренды и технологии МТС. Данный вебинар, возможно, будет полезен руководителям промышленных предприятий и службы безопасности, а также ответственным за цифровую информацию. На нем специалисты расскажут о перспективах развития промышленности в новых экономических условиях и объяснят, как улучшить безопасность и контроль территории на производстве с помощью цифровых решений.

Заключительным мероприятием в серии станет вебинар «Как организовать интеллектуальный учёт и контролировать потребление электроэнергии», запланированный на 10:00 27 июня. Этот онлайн-урок организуют в первую очередь для главных инженеров и энергетиков промышленных предприятий, управляющих и инженеров торговых сетей, главных инженеров в сфере застройки и управления недвижимостью, а также управляющих СНТ и коттеджных посёлков. Специалисты объяснят, что такое автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии, и расскажут о преимуществах облачной платформы учёта ресурсов.

Участие во всех мероприятиях бесплатное после онлайн-регистрации.

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