Свердловский райсуд Иркутска удовлетворил ходатайство следователя об аресте начальника Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) Вадима Владимирова. Об этом сообщает судебная пресс-служба. Владимирова обвиняют в получении взятки.

Занявший должность руководителя ВСЖД в 2021 году Вадим Владимиров отправился в СИЗО до 11 августа этого года: уголовное дело в его отношении возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки через посредников в крупном размере. Других подробностей о преступлении, в котором обвиняют высокопоставленного железнодорожника пресс-служба суда не приводит.

Восточно-Сибирская железная дорога — один из 16 региональных филиалов АО «РЖД». Обслуживаемая им часть железнодорожной сети располагается на территории Республики Бурятия, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха, а управление расположено в Иркутске. До своего назначения на пост главы ВСЖД в 2021 году арестованный Вадим Владимиров с 2018 года работал начальником Красноярской железной дороги.

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