Количество случаев незаконной вырубки леса в сибирских регионах уменьшилось почти на треть — таковы результаты наблюдений Рослесинфорга с января по май текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Как сообщает филиал Рослесинфорга «Запсиблеспроект», благодаря наблюдениями с орбиты за изменениями в лесах и оперативным действиям, количество случаев незаконной рубки в Сибирском федеральном округе снизились практически на 32 % по отношению к аналогичному периоду 2023 года.

В период с января по май 2023 года было выявлено 53 случая незаконной заготовки леса, общей площадью 232,2 га., за этот же период в текущем году количество случаев снизилось до 36, а площадь незаконной рубки упала до 207,9 га. По данным ведомства, из 36 случаев незаконной рубки в сибирских регионах за 2024 год, объёмом 34,7 тысячи кубометров с помощью непрерывного космомониторинга было выявлено 33 случая, объёмом 31,1 тыс. куб. м.

При обработке данных космических снимков и выявлении фактов нарушений информация с точными координатами передается в органы управления лесами и правоохранительные органы в регионах; в случаях же спорных ситуаций проводится коллегиальная проверка для установления истинного положения дел.

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