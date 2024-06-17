Как воспитанник новосибирского футбола похоронил надежды родного клуба на выход в Первую лигу?

Ответный стыковой матч за выход в Первую лигу ФК «Новосибирск» провел против «Ротора» 16 июня на волгоградской футбольной арене, построенной к Чемпионату мира 2018 года. Главным героем и лучшим игроком этого упорного поединка стал воспитанник новосибирского футбола, выступающий за «Ротор» форвард Илья Сафронов.

После ничейного результата в Новосибирске у обеих команд были примерно равные шансы на победу в ответной игре. Букмекеры отдавали небольшое преимущество «Ротору», учитывая фактор своего поля и поддержку трибун. Матч собрал на «Волгоград Арене» рекордные для сезона 27 тысяч зрителей при вместимости 45 тысяч. Болельщики получили наслаждение от бескомпромиссной борьбы и большого количества голов.

Волгоградцы забили быстрый гол в дебюте матча — точным ударом отметился воспитанник новосибирской футбольной школы Илья Сафронов, выступавший ранее за ФК «Новосибирск». Гости достаточно быстро ответили — гол на счету Константина Ерохина. Однако Сафронов до перерыва вновь изменил голевой баланс в пользу своей команды.

Второй тайм прошел под давлением ФК «Новосибирск». Сибиряки имели преимущество, множество голевых моментов и даже забили гол, отмененный арбитром. Казалось всё идёт к тому, что команда из Новосибирска в концовке дожмет соперника. Однако на 90-й минуте матча в молниеносной контратаке Илья Сафронов делает хет-трик и устанавливает окончательный счёт. 3:1 — победа хозяев, и «Ротор» возвращается в Первую лигу.

ФК «Новосибирск» остаётся в дивизионе «Золото», состав которого значительно поменялся. Новый футбольный сезон стартует чуть больше, чем через месяц. Задача для клуба остаётся прежней — выход в Первую лигу.