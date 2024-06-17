В Пекине, столице Китайской народной республики, планируется открыть представительство регионов, входящих в Сибирский федеральный округ (СФО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение» (МАСС).

По словам председателя исполкома МАСС Геннадия Гусельникова, представительство регионов-членов ассоциации должно появиться в китайской столице в 2025 году. Главной задачей представительства станет укрепление связей с КНР на уровне отдельных регионов, заключение новых межгосударственных контрактов и общая поддержка сибирских инициатив в Китае.

По информации агентства, инициаторами открытия сибирского представительства в Пекине стали регионы-члены МАСС, а позже инициативу поддержало российское торговое представительство в КНР.

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