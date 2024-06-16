Суд в Красноярске отправил под стражу бывшего депутата городского Совета депутатов Геннадия Торгунакова. Бывший народный избранник является фигурантом двух уголовных дел — его обвиняют в присвоении чужого имущества и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края, Торгунаков, обвиняемый в семи преступлениях против участников долевого строительства, отправился в СИЗО по ходатайству представителя надзорного ведомства. Уголовные дела против бывшего красноярского депутата находятся в производстве с 2021 года — по данным следствия, в результате его неправомерных действий остались недостроенными два многоэтажных жилых дома на улице Грунтовая 28 «а», 308 красноярских дольщиков не получили оплаченные ими квартиры, а общая сумма причиненного ущерба превысила 600 миллионов рублей.

Прокуратура сообщает, что подсудимый неоднократно злоупотреблял своими правами, затягивал рассмотрение уголовного дела и не являлся в судебные заседания. Причины неявки он объяснял плохим состоянием здоровья и представлял в суд медицинские документы об имеющемся у него хроническом заболевании. Надзорное ведомство проверило обоснованность представленных документов: как выяснилось, реальных препятствий к участию в судебных заседаниях у Торгунакова не имеется.

После очередного предупреждения фигурант вновь не явился на судебное заседание и документально не подтвердил уважительность неявки. Поскольку экс-депутат грубо нарушил условия ранее избранной ему меры пресечения — подписки о невыезде, прокурор настоял на ее изменении на более строгую — заключение под стражу. Теперь бывший народный избранник отправился в СИЗО и пробудет там до конца рассмотрения его уголовных дел.

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